Moški s kapuco v Spodnjih Škofijah napadel otroka

Koprski policisti so sporočili, da jih je v petek popoldan poklicala občanka in povedala, da je v Spodnjih Škofijah moški, pokrit s kapuco, pravkar napadel otroka. Policisti so ugotovili, da je do 11-letnega otroka pritekel moški, otroka pričel strašiti, nato pa ga vrgel po tleh. Ko je otrok začel kričati, je moški pobegnil.

Zadevo policisti obravnavajo kot kaznivo dejanje grožnje in intenzivno zbirajo obvestila.