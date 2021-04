Moški s pištolo grozil prodajalki in jo lažje poškodoval

V petek, nekaj po 16. uri je v prodajalno v centru Ljubljane vstopil neznan moški, pristopil do blagajničarke, ter s pištolo v roki od nje zahteval denar. Iz odprte blagajne je nato vzel nekaj sto evrov bankovcev in kraj zapustil. Med dejanjem je blagajničarko dvakrat udaril po roki in jo pri tem lažje poškodoval. Moški je bil star med 20 in 25 let, visok okoli 185 cm, oblečen je bil v črna oblačila, na glavi je imel masko ter kapo s šiltom, so sporočili s PU Ljubljana.

V preteklih dneh so v Ljubljani obravnavali še dve drzni tatvini. V petek v jutranjih urah je neznan moški v centru pristopil do oškodovanke, ji iz rok strgal denarnico ter s kraja zbežal. Gre za okoli 40 let starega moškega, visokega okoli 185 centimetrov, suhe postave, kratkih temnih las, z izrazito dolgo brado, oblečen je bil v črna oblačila.

V soboto v jutranjih urah pa je na območju Viča neznani moški s pretvezo vstopil v stanovanje oškodovanca, kjer ga je s pogovorom zamotil, ob odhodu pa mu iz stanovanja odtujil mobilni telefon in nakit. Tat je star okoli 20 let, visok okoli 180 centimetrov, kratkih temnih las in z brki.

70-letnico ujeli med tatvino

So pa policisti uspešno preiskali tatova, ki sta bila v četrtek na delu v Šmartnem v Tuhinju. Ženska je vstopila v stanovanjsko hišo in jo preiskala, pri tem pa so jo zalotile tri stanovalke. Osumljenka je hotela s kraja zbežati skupaj z gotovino, ki jo je našla v hiši, vendar so ji stanovalke med prerivanjem uspele gotovino odvzeti. Osumljenka je zbežala s kraja in prisedla v osebno vozilo, pri katerem jo je čakal moški, ki je med begom tudi grozil oškodovankam, naj se umaknejo. Oba osumljena sta se nato s kraja odpeljala.

Oškodovanka je policistom sporočila tudi registrsko številko vozila, ki so ga policisti kmalu zatem izsledili na območju Trojan. Policisti so 70-letni osumljenki z območja Kočevja in 53-letnemu osumljencu z območja Kočevja odvzeli prostost ter ju v petek privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanju odredil pripor. Oba je policija že večkrat obravnavala zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, so zapisali na policiji.