Črna kronika

Moški s solzivcem poškropil otroka, ki se je sprehajal z mamo

Maribor, 21. 12. 2025 21.04 pred 52 minutami 2 min branja 38

Avtor:
STA
Solzivec

Neznanec naj bi v Mariboru otroka poškropil s solzivcem v obraz. Otrok se je skupaj z mamo sprehajal po mestu, ko je mimo na kolesu pripeljal mlajši moški, ki je otroka od blizu poškropil s solzivcem. Ta je dosegel otrokove oči, zaradi česar je potreboval medicinsko oskrbo, poročajo mediji.

Po poročanju spletnega Večera je do incidenta prišlo na Titovem mostu v Mariboru. Mama poškodovanega otroka je na družbenih medijih zapisala, da sta s sinom na mostu najprej srečala skupino fantov, nekaj trenutkov za tem pa se je mimo na kolesu pripeljal mlajši moški, ki je njenega sina od blizu poškropil s solzivcem.

Lažje poškodovana sta bila tako 12-letni otrok kot 48-letna mama, zaenkrat neznani storilec pa je bil oblečen v temnejša oblačila, informacije s Policijske uprave Maribor navaja spletno Delo. Policija z zbiranjem obvestil še nadaljuje. Po končanih aktivnostih pa bodo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo. Mama je v zapisu na družbenem omrežju opozorila na rasistično ozadje dogodka, saj gre za temnopoltega otroka.

Napad je obsodil Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Poudaril je, da je vsako nasilje nad otroki nesprejemljivo, še posebej pa so zavržna nasilna dejanja, ki kažejo na elemente rasnega ali etničnega sovraštva. Ob tem je vse pristojne organe pozval, da dogodek temeljito in učinkovito preiščejo ter ugotovijo vse okoliščine. "Le z odločno obravnavo takšnih primerov je mogoče zagotoviti zaščito žrtev in poslati jasno sporočilo, da nasilje in diskriminacija v naši družbi nimata mesta," so zapisali v zagovornikovem kabinetu.

"To je vsega obsojanja vredno in grozljivo, da se to pri nas dogaja," pa je glede incidenta v oddaji Politično s Tanjo Gobec na Televiziji Slovenija dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Dodal je, da se sovraštvo vedno vsipa z vrha.

solzivec napad maribor otrok

KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JanezOrban
21. 12. 2025 21.52
Skrajni desničarji kateri podpirajo zapornika Janšo v vsem svojem sijaju!
Odgovori
-1
4 5
Rožle Patriot
21. 12. 2025 21.58
Ti si tut malo skrajno čez "pamet" ... !!!
Odgovori
0 0
daiči
21. 12. 2025 21.50
tega nebo tezko najt, norisnce nj dajo spiske tisth k so v zadnem cajti iz zaprth oddelkov pobegnil, pa se bo hitr najdu falot
Odgovori
+5
5 0
BroNo1
21. 12. 2025 21.50
Da bi se to zgodilo mojemu otroku, ta s solzivcev bolje, da me ne sreča. Folk je čisto zglajzan
Odgovori
+4
4 0
Krošnja
21. 12. 2025 21.49
Taksna dejanja so odraz skrajno desnih vlad, vzgoje mladine v neke prestrašene ljudi ki se bojijo melanina. Spletne novice so polne sovrastva, podpore Putinu ki je novi Hitler, podpore Netanjahuja ki izvaja genocid itd. Potem imamo pa se domace bisere po vzoru Hojsa, A.Šiška, Jelincica itd. Dajte v sebi obuditi moralno eticne vrednote in naucite se spostivati ljud okrog sebe ker taksni kot smo moramo en z drugim ziveti. Upam da tega zlobneza ujamejo.
Odgovori
-2
3 5
ramstein
21. 12. 2025 21.55
Daj ne blizu. V zahodni Evropi je največ napadov s solzivcem in celo kislino s strani temnopoltih iz muslimanskih držav.
Odgovori
+2
2 0
Buča hokaido
21. 12. 2025 21.45
Ta zgodba je polproizvod.
Odgovori
+2
3 1
Rožle Patriot
21. 12. 2025 21.43
Že 3 komentarje imam v Murglah, pri Štefki na čakanju .. !!??
Odgovori
+3
4 1
Bozjidar
21. 12. 2025 21.40
Mladoletniska barabija
Odgovori
+4
5 1
St. Gallen
21. 12. 2025 21.38
In potem pravite, da se pod to koalicojo ne zaplinjuje
Odgovori
+1
7 6
Bozjidar
21. 12. 2025 21.40
Se,ampak bili so vaši😡
Odgovori
+0
6 6
Rožle Patriot
21. 12. 2025 21.38
.... Pač stara zjahana fora .. taki se 123 naredijo ogrožene !!!
Odgovori
+5
9 4
Dobruška vas -Đžema
21. 12. 2025 21.37
Takole bom rekla moj _Đevad bi mu povedal svoje .Pa sem volila Robija.
Odgovori
+0
2 2
puspan
21. 12. 2025 21.35
Sem proti vsakršnem apartheidu v Sloveniji, ne glede na raso, barvo, ali veroizpoved. Za vsakogar pa naj veljajo Zakoni enako in brezkompromisno. Če bi se držali tega, bi bilo najmanj 80% deliktov in kriminala v Sloveniji. Zame je vsak človek vreden enako. dokler ne prestopi rubikona.
Odgovori
+7
8 1
puspan
21. 12. 2025 21.37
Popr. "najmanj 80% manj deliktov, kot jih imamo".
Odgovori
+2
4 2
Fargo
21. 12. 2025 21.33
Očitni se je junak na biciklu čutil ogroženega od 12 letnega otroka. Upam, da ga dobijo, obsodijo na par let in javno objavijo njegovo identiteto.
Odgovori
+6
9 3
Buča hokaido
21. 12. 2025 21.32
Se kdo vpraša, zakaj je imel solzivec s seboj?
Odgovori
-4
3 7
ramstein
21. 12. 2025 21.35
Zakaj ga pa ne bi imel? Solzivec je dovoljen za samoobrambo.
Odgovori
+4
6 2
puspan
21. 12. 2025 21.40
Najbrž zato, ker je bil ogrožen od majhnega otročička.
Odgovori
+7
7 0
Buča hokaido
21. 12. 2025 21.42
Joj, si pameten. Seveda vem, čemu služi solzivec. Samo, da ga ima pri roki tisti trenutek, ko se pelje mimo otroka?
Odgovori
-1
1 2
ramstein
21. 12. 2025 21.53
Ali gre za objestnega mladostneža ali pa nekoga, ki pozna malega ali mamo in gre za neko ozadje. V zahodni Evropi je veliko napadov celo a kislino. Največkrat muslimani poškropijo belke, kot opomin in grožnjo, ker so lepe in ker nimajo zakritega obraza. Svet gre v maloro.
Odgovori
+2
2 0
Morgoth
21. 12. 2025 21.31
Izmišljena zgodba z namenom delitve in spodbujanja sovraštva, kot tista od motela v Bohinju...
Odgovori
+4
10 6
fljfo
21. 12. 2025 21.38
Končno en, ki ve iz prve roke...Kako ke pa bilo v resnici?
Odgovori
+2
3 1
Rožle Patriot
21. 12. 2025 21.28
... Kako naj gre za rasistično dejanje, če je pa bil storilec tudi temne polti ... ?? morda je pa mama belka ... !!???
Odgovori
+1
4 3
Rožle Patriot
21. 12. 2025 21.23
Po vsej verjetnosti je tudi Halili v LJ na parkirišču žrtev, kar tako malo za zabavo po glavi .. !!!
Odgovori
+0
5 5
JApajaDAja
21. 12. 2025 21.22
lukec.prav si povedal...sovraštvo se vedno vsipa z vrha...še nekajkrat to ponovi pred ogledalom.....pa še kolege povabi zraven !
Odgovori
+3
6 3
ramstein
21. 12. 2025 21.20
Nedolgo nazaj so ni v centru Ljubljane grozili trije mlajši moški arabskega izgleda. Jaz sem belec in menim, da ima tudi ta dogodek rasistično ozadje.
Odgovori
+14
17 3
Rožle Patriot
21. 12. 2025 21.17
Pač uvožen Anesteziolog ... !!! .. nimaš kej
Odgovori
+7
12 5
big_foot
21. 12. 2025 21.16
Ni opravičila za to dejanje, vseeno pa mislim da tu manjka še druga plat zgodbe. Da bi ga kar pošprical ker sta se mirno sprejala pa gleh ne kupim no.
Odgovori
-5
4 9
Pančevo.
21. 12. 2025 21.29
Sigurno zato si volil Robija.
Odgovori
+0
2 2
