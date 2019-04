Moški sam pridržal storilca, ki sta mu ukradla denarnico

V Slovenj Gradcu so policisti obravnavali tatvino. Občan je v gostinskem lokalu na stolu pozabil denarnico z gotovino, bančnimi karticami in dokumenti. To sta opazila druga dva gosta lokala in denarnico ukradla ter kmalu po tem poskušala na bližnjem bankomatu opraviti dvig. Lastnik kartice, ki je na telefon dobil obvestilo o neuspeli transakciji, je takoj odšel do bankomata in osebi, ki sta ukradla njegovo denarnico in poskušala dvigniti denar, zadržal do prihoda policistov.

Osumljena bodo policisti kazensko ovadili.