Moški v trgovini prižgal cigareto, se upiral varnostniku in ga udaril

V eni od portoroških trgovin v sredo moški ni upošteval navodil varnostnika. 55-letnik se je varnostniku upiral in v trgovini prižgal cigareto. Pri sebi tudi ni imel dokumentov.

Na kraj so prišli policisti in ugotovili identiteto 55-letnega moškega, ki ni plačal artiklov. Ko je želel zapustiti prodajalno, je še zamahnil proti varnostniku, ga odrinil in udaril. 55-letnika čaka kazenska ovadba za povzročitev lahke telesne poškodbe in plačilni nalog zaradi kršitev zakona o zasebnem varovanju.