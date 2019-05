Moški 'sporočil', da je v Luki Koper bomba

Iz družbe so okoli pol enih nato poklicali policiste in razložili, da je neznan moški najavil eksplozijo bombe ob pristanišču. Kot pojasnjujejo na PU Koper, so seveda nemudoma stekle policijske aktivnosti.

Čez manj kot dve uri so policisti v centru Kopra v povezavi s tem dogodkom nato prijeli eno osebo, vendar morebitno vpletenost moškega še preverjajo.

"V tem trenutku lahko povemo, da škoda ni nastala in nihče ni poškodovan, eksplozivno sredstvo pa ni bilo najdeno," so sporočili s PU Koper. Policijske in kriminalistične aktivnosti še potekajo, več podatkov pa naj bi policisti razkrili jutri.