Moški udaril 86-letnika, policija skupino izsledila, v avtu pa 'našla' sedem oseb

Primorske policiste so včeraj ob 12. uri poklicali izpred prodajalne v Luciji, kjer so imeli težave z več osebami, ki so iz košar pred trgovino jemale artikle. 86-letni moški jih je opozoril, naj tega ne počnejo. Skupina se je sporekla, nakar je eden od moških 86-letnika udaril, nato pa so se odpeljali z vozilom znamke seat leone.

V tem času je pripeljal mimo še avtomobil renault scenic, iz katerega sta izstopila dva moška, eden od njiju naj bi imel za pasom pištolo, drugi pa manjšo sekiro, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper. Vsi so kraj zatem zapustili z vozili.

Policisti so avtomobil seat leone kmalu izsledili pri Izoli. V njem sta bila dva moška in ženska z otrokom. Zatem so ustavili še drugo vozilo, v katerem sta bila dva moška, ženska in štirje otroci. Nevarnih predmetov pri osebah niso našli.

Policisti so 20-letniku iz prvega vozila izdali plačilni nalog zaradi kršitve določil Zakona o osebni izkaznici, 29-letnemu vozniku drugega pa plačilni nalog za kršitve po Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP). V vozilu je namreč bilo preveč oseb, med vožnjo niso uporabljali varnostnega pasu, otrok pa ni bil zavarovan z zadrževalnim sistemom.

Policisti celotno dogajanje sicer še preiskujejo – tudi v smeri identifikacije kršitelja, ki je pred trgovino udaril 86-letnega moškega.