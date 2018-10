Moški umrl med raztovarjanjem kosovnega odpada

Ob 11.50 uri so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o tragičnem dogodku na območju Idrije, in sicer na območju Zbirnega centra Ljubevč, kjer je zaradi telesnih poškodb umrla ena oseba. Poleg policistov so bili na kraj napoteni tudi reševalci in gasilci. Po prvih podatkih se je nesreča zgodila med stresanjem kosovnega odpada s tovornega prostora tovornega avtomobila pokojnika. 71-letnik je zaradi hudih poškodb glave umrl na kraju nesreče.

V zvezi s tragičnim primerom so policisti obvestili preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici. Policija v tem trenutku nadaljuje z zbiranjem obvestil in drugimi aktivnostmi glede okoliščin tragičnega dogodka. Več podrobnosti bodo lahko širši javnosti sporočili takoj, ko bo mogoče.