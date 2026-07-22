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Črna kronika

Moški utonil med plavanjem v reki Savi

Ljubljana, 22. 07. 2026 21.48 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Reka Sava

Pri plavanju v reki Savi je okoli 18. ure na območju Črnuč utonil moški. "Glede na prva zbrana obvestila je oseba plavala v vodi, nato pa je zaradi moči vode zdrsela pod gladino," so zapisali v Policijski upravi (PU) Ljubljana. Na kraju so posredovale reševalne ekipe, kljub oživljanju pa je moški umrl.

Smrt po do zdaj znanih podatkih ni posledica kaznivega dejanja, so dodali v PU Ljubljana.

Policisti o dogodku še zbirajo obvestila in preverjajo vse okoliščine. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

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