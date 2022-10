Moški v Celju oropal več prodajaln, izmikal cigarete in zlate verižice

Storilec je najpogosteje kradel cigarete, in sicer tako, da je pri blagajnah trgovin, bencinskih servisov in trafik naročil raznolike znamke in različno količino tobačnih izdelkov, jih v času nepazljivosti prodajalcev nekaj izmaknil in pobegnil. "V začetku oktobra pa je na posebno predrzen način iz ene od zlatarn v Celju ukradel dve vrednejši zlati verižici," so dodali policisti.

43-letnemu moškemu so že prišli na sled. Ugotovili so, da gre za Celjana, ki je bil letos maja izpuščen iz zapora, kjer je kazen prestajal ravno zaradi ropa.

Prav tako so s PU Celje sporočili, da gre za odvisnika od prepovedanih drog in da so pri njem opravili tudi hišno preiskavo ter ga privedli pred preiskovalno sodnico, ki mu je odredila pripor.