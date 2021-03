Moški v Idriji umrl nasilne smrti, policisti prijeli 48-letnika

Novogoriški policisti, ki so bili v ponedeljek obveščeni o mrtvem 55-letnem moškem v stanovanju večstanovanjskega objekta v Spodnji Idriji, so sporočili, da v zvezi s tem še vedno potekajo nujna preiskovalna dejanja, saj so na truplu pokojnega našli znake nasilne smrti.

V povezavi s tem dogodkom so osumljenemu 48-letnemu moškemu odvzeli prostost in odredili pridržanje v policijskih prostorih. Po izvedenih nujnih preiskovalnih dejanjih ga bodo s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja umora izročili v nadaljnji postopek k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici.



Zbiranje dodatnih obvestil se nadaljuje z namenom, da bi ugotovili vsa pomembna dejstva in okoliščine celotnega dogajanja, so sporočili policisti in dodali, da drugih podrobnosti zaradi interesa kriminalistične preiskave v tem trenutku širši javnosti še ne morejo posredovati.