Moški v Kranju otroke nagovarjal, naj se slečejo oz. gredo z njim

Policisti v Kranju so obravnavali dva primera ogovarjanja otrok. Najprej je moški, star okoli 25 let, otroka nagovoril, naj se sleče, malo pozneje pa dva otroka spraševal, če gresta z njim. Otroci so dejanja prijavili staršem, ti pa so obvestili policijo.

Kranjski kriminalisti so v petek obravnavali dva primera ogovarjanja otrok na javnem kraju brez posledic. Ob 13.30 je neznani moški na Župančičevi ulici proti centru mesta otroka nagovoril, naj se sleče, a ga ta ni upošteval. V drugem primeru pa je verjetno isti moški ob 15. uri na Ručigajevi cesti dva otroka ogovoril, če gresta z njim. Otroci so dejanja prijavili staršem, ki so o dogodkih obvestili policijo. Ta je sporočila, da otroci niso bili ogroženi, obvestila pa še vedno zbirajo. Moški je star okoli 25 let, visok do 180 cm, suhe postave, ima kratke črne lase. Oblečen je v jakno s kapuco s kosmatim robom, pri sebi pa je imel moder nahrbtnik. Kranjski policisti so ob tem opozorili, naj se otroci ne zapletajo v pogovor z neznanimi osebami, v nevarnosti pa naj takoj glasno opozorijo nase in stečejo stran oz. k drugi odrasli osebi v bližini ali v varen objekt, ki je poleg uradnih ustanov lahko tudi trgovina, gostinski lokal in podobno.