Moški v Mariboru na balkonu bloka streljal s pištolo

Okrog polnoči so bili mariborski policisti obveščeni o tem, da naj bi moški v Mariboru streljal s pištolo. Po prvih ugotovitvah naj bi 46-letni moški streljal na balkonu stanovanjskega bloka, pri tem pa ni bilo poškodovanih oseb. Moškemu je bila odvzeta prostost in odrejeno pridržanje, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in z drugimi preiskovalnimi aktivnostmi, so sporočili s PU Maribor.