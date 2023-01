Moški v Mariboru poškodoval avtobus in fizično napadel voznika

Policisti Policijske postaje Maribor II obravnavajo kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari in povzročitve lahke telesne poškodbe. Incident se je zgodil danes ob 12. uri v Mariboru.

Voznik osebnega avtomobila je zaradi spora glede parkiranja fizično napadel voznika avtobusa in ga pri tem lažje poškodoval. Nato se je znesel še nad avtobusom in povzročil za okoli 2000 evrov materialne škode, so sporočili s PU Maribor.