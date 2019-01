Moški v Piranu zagrozil s pištolo, pobral denar in pobegnil

Kot so sporočili iz PU Koper, so bili okoli 19. ure obveščeni o ropu trgovine v Piranu. Po prvih podatkih je moški zagrozil s pištolo, pobral denar iz blagajne in pobegnil.

Policija prosi za pomoč

Gre za mlajšega moškega, visokega približno 170 centimetrov, oblečenega v bež bundo s črtami, na glavi pa je imel kapuco. Kot so dodali na policiji, so trenutno postavljene policijske blokadne točke.

Policija prosi vse, ki bi o tem dogodku kaj vedeli, da pokličejo na 113 ali na anonimni telefon 0801200.