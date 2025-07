Moški v Šentilju z ostrim predmetom grozil sorodnici

Policisti so na kraju preprečili potencialno eskalacijo konflikta in moškemu odvzeli oster predmet. Izrekli so mu tudi prepoved približevanja.

Na kraju je posredovala reševalna ekipa z zdravnikom, ki je moškega hospitalizirala.

Tekom policijskega postopka so 41-letniku zasegli tudi snov, za katero sumijo, da je prepovedana droga.

Po vseh zbranih obvestilih bo zoper osumljenca na mariborsko okrožno državno tožilstvo podana kazenska ovadba zaradi groženj. V kolikor bo analiza snovi pokazala, da gre za prepovedano drogo, bodo zoper njega policisti uvedli še prekrškovni postopek.