Moški v Splitu z nožem ranil štiri ljudi

Moški je v ponoči okrog 3.30 na vhodu v gostinski objekt z nožem poškodoval štiri ljudi. Policija je moškega ujela in opravlja ogled kraja dogodka, piše 24sata.hr.

Policisti so sporočili le, da so v petek ob 3.42 prejeli poziv, da je v splitskih Bavčicah ranjen človek, na kraju pa so ugotovili, da so poškodovani štirje, ki jim pomagajo reševalci.

Moškega, za katerega sumijo, da je sodeloval v obračunu, so hitro našli. Pri sebi je imel nož in se upiral, zato so ga morali poškropiti s solzivcem po očeh in prijeti.

Zaradi solzivca v očeh so mu nato morali pomagati zdravniki, še poroča hrvaški portal.

Očividci so po obračunu z nožem objavili fotografije na družbenih omrežjih, na katerih je videti okrvavljene ljudi, ki ležijo na tleh.