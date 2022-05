Moški z leseno klopjo poškodoval več policijskih vozil in steklo na objektu

Na postaji prometne policije Koper se je ob 1.03 sprožil alarm tehničnega varovanja, na kraj pa je bila takoj napotena prometna policijska patrulja. Hkrati so prejeli še obvestilo občana, da nekdo na Moretini, okoli policijske postaje, kriči in razbija.

Kot so zapisali v Policijski upravi Koper, so policisti moškega, ki je preskočil ograjo in stopil na varovano območje, obvladali v nekaj minutah. "Kljub temu je do takrat že vzel leseno klop in z njo poškodoval več službenih vozilih in steklo na objektu," so zapisali v PU Koper.

Policisti so na kraju prijeli 35-letnega domačina. Na kraj je prišel tudi zdravnik, ki je moškega pregledal, nato pa zanj odredil hospitalizacijo. Policisti so zdravniškemu osebju nudili asistenco.

Povzročeno škodo še ocenjujejo, policisti in kriminalisti pa opravljajo natančen ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Direktor PU Koper je podal predlog za pregon storilca zaradi kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Po zakonu je za to predpisana denarna kazen ali kazen zapora do dveh let.