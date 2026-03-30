Črna kronika

Sin je z ostrim predmetom do smrti poškodoval 88-letno mater

Laško/Celje, 30. 03. 2026 11.01 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Boštjan Debelak, PU Celje

Na območju Policijske postaje Laško so v soboto obravnavali umor, ki ga je storil 62-letni moški. Ta je z ostrim predmetom tako močno poškodoval 88-letno žensko, da je zaradi posledic na kraju umrla. 62-letnik je v policijskem pridržanju.

Podrobnosti primera so predstavili na Policijski upravi Celje. Pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije na PU Celje Boštjan Debelak je dejal, da so bili policisti o primeru obveščeni v soboto malo po 18. uri. Na kraj so bili napoteni tudi reševalci, ki so poškodovani osebi nudili pomoč, vendar je na kraju podlegla poškodbam. Gre za mamo in sina, ki sta živela na istem naslovu, je še poudaril Debelak. Policisti so mu odvzeli prostost, pri tem se ni upiral.

Trenutno je 62-letnik v policijskem pridržanju in bo v teku dneva priveden k preiskovalnemu sodniku zaradi umora, je še poudaril Debelak. Za to je predvidena zaporna kazen najmanj 15 let.

Moškega policija do zdaj še ni obravnavala zaradi nasilja, je pa bil leta 2014 obravnavan zaradi požiga, za kar je bila izdana kazenska ovadba. Požgal je lastni hlev na naslovu, kjer je prebival. 

