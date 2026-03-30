Sin je z ostrim predmetom do smrti poškodoval 88-letno mater

Podrobnosti primera so predstavili na Policijski upravi Celje. Pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije na PU Celje Boštjan Debelak je dejal, da so bili policisti o primeru obveščeni v soboto malo po 18. uri. Na kraj so bili napoteni tudi reševalci, ki so poškodovani osebi nudili pomoč, vendar je na kraju podlegla poškodbam. Gre za mamo in sina, ki sta živela na istem naslovu, je še poudaril Debelak. Policisti so mu odvzeli prostost, pri tem se ni upiral.

Trenutno je 62-letnik v policijskem pridržanju in bo v teku dneva priveden k preiskovalnemu sodniku zaradi umora, je še poudaril Debelak. Za to je predvidena zaporna kazen najmanj 15 let.

Moškega policija do zdaj še ni obravnavala zaradi nasilja, je pa bil leta 2014 obravnavan zaradi požiga, za kar je bila izdana kazenska ovadba. Požgal je lastni hlev na naslovu, kjer je prebival.