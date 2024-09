Pijan moški z vozilom večkrat trčil v žensko, ki je pristala v bolnišnici

Na PU Maribor so potrdili, da so bili 1. septembra obveščeni o kršitvi javnega reda in miru in o poškodovani osebi na območju PP Rače. Na kraj je bilo napotenih več patrulj, policisti pa so opravili razgovore in ogled kraja dogodka.

"Po prvih zbranih informacijah je voznik osebnega avtomobila pri speljevanju s travnatega parkirnega prostora, ki je bil urejen ob javni prireditvi, trčil v žensko, ki se je pri tem poškodovala," so zapisali. Oškodovanka je bila odpeljana v bolnišnico.

Policisti sicer še zbirajo obvestila in preverjajo okoliščine dogodka ter elemente morebitnega kaznivega dejanja. So pa doslej ugotovili, da je po prireditvi prišlo do spora oziroma fizičnega obračuna med več osebami, pri čemer so obravnavali kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru, dvema moškima pa bodo izdali plačilni nalog.

Policisti so ugotovili še, da je voznik osebnega avtomobila vozil pod vplivom alkohola (0,46 ml alkohola na liter izdihanega zraka).