Moški zagnal traktor, zagrabljalnik zadel žensko in jo huje poškodoval

Nesreča se je zgodila v četrtek okoli 8. ure zjutraj, ko je moški zagnal traktor z namenom, da bi dvignil priključen zgrabljalnik.

Ker je bila ročica za pogon kardana ob zagonu vklopljena, se je zgrabljalnik takoj začel obračati. Pri tem je ena od rok stroja zadela žensko v predel kolena in glave ter jo huje poškodovala.

Policijska preiskava dogodka še poteka, so sporočili iz Policijske uprave Celje.