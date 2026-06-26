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Črna kronika

Moški zagnal traktor, zagrabljalnik zadel žensko in jo huje poškodoval

Laško, 26. 06. 2026 09.46 pred 53 minutami 1 min branja 2

Avtor:
K.H.
Obdelovanje zemlje

Na območju Laškega se je zgodila huda delovna nesreča, v kateri je bila med delom s traktorjem in priključenim zgrabljalnikom huje poškodovana ženska.

Nesreča se je zgodila v četrtek okoli 8. ure zjutraj, ko je moški zagnal traktor z namenom, da bi dvignil priključen zgrabljalnik. 

Ker je bila ročica za pogon kardana ob zagonu vklopljena, se je zgrabljalnik takoj začel obračati. Pri tem je ena od rok stroja zadela žensko v predel kolena in glave ter jo huje poškodovala. 

Policijska preiskava dogodka še poteka, so sporočili iz Policijske uprave Celje. 

traktor zagrabljalnik delovna nesreča

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KOMENTARJI2

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96bimBo
26. 06. 2026 10.36
Malomaren traktorist...
Odgovori
+3
3 0
bandit1
26. 06. 2026 11.10
Ko misliš da že vse obvladaš se zgodi. Poglej mesarje, tišlarje, pa še mnogo drugih poklicev bi se našlo.
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