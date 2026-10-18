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Črna kronika

Moški zaradi hrupa z nožem nad delavce na gradbišču

Koper, 18. 10. 2026 13.26 pred 18 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.K.
Delo na gradbišču (fotografija je simbolična)

Policijska uprava Koper poroča o petkovem incidentu na gradbišču, kjer je 39-letni moški zaradi nezadovoljstva nad hrupom grozil delavcem z nožem. Osumljenec je bil po dogodku odpeljan na prisilno hospitalizacijo.

Koprski policisti so v petek ob 13.03 obravnavali grožnje na gradbišču v Kopru. Po doslej zbranih obvestilih je 39-letni moški zaradi hrupa z bližnjega gradbišča prišel do delavcev in od njih zahteval, da prenehajo z delom. Pozneje se je vrnil z večjim kuhinjskim nožem, s katerim je grozil navzočim.

Pri posredovanju je 36-letni delavec moškemu odvzel nož, pri tem pa utrpel lažjo poškodbo roke. Poškodovanega so oskrbeli v zdravstveni ustanovi. Policisti obravnavajo sum kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, osumljencu pa so zasegli tudi manjšo količino sumljive rastlinske snovi, ki bo poslana v analizo. Po zdravniškem pregledu je bila za moškega odrejena prisilna hospitalizacija. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in o ugotovitvah obveščajo pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Koper. 

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Koper gradbišče incident policija grožnje

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rok1211
18. 10. 2026 13.47
Razumljivo
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