Moški zaradi hrupa z nožem nad delavce na gradbišču

Koprski policisti so v petek ob 13.03 obravnavali grožnje na gradbišču v Kopru. Po doslej zbranih obvestilih je 39-letni moški zaradi hrupa z bližnjega gradbišča prišel do delavcev in od njih zahteval, da prenehajo z delom. Pozneje se je vrnil z večjim kuhinjskim nožem, s katerim je grozil navzočim.

Pri posredovanju je 36-letni delavec moškemu odvzel nož, pri tem pa utrpel lažjo poškodbo roke. Poškodovanega so oskrbeli v zdravstveni ustanovi. Policisti obravnavajo sum kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, osumljencu pa so zasegli tudi manjšo količino sumljive rastlinske snovi, ki bo poslana v analizo. Po zdravniškem pregledu je bila za moškega odrejena prisilna hospitalizacija. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in o ugotovitvah obveščajo pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Koper.