Moški želel priti do svoje nekdanje partnerice, pri tem trčil v kolesarko

V Dobravi nad Strunjanom je moški z vozilom prehitel drug osebni avtomobil, nasilno zavrl in izstopil iz vozila. Stopil je do vozila, ki ga je prehitel, v katerem je bila njegova nekdanja partnerica in jo skušal izvleči. Ko mu to ni uspelo, se je s svojim vozilom zaletel v vozilo za seboj, poskušal povoziti moškega, ki je stal ob vozišču, trčil v kolesarko in odpeljal s kraja nesreče.