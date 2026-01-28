Naslovnica
Voyo.si
Črna kronika

Moški, ki je zlorabil lastno hčerko in pastorki, dobil 25 let zapora

Sežana, 28. 01. 2026 19.58 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Zloraba, medvedek

Koprsko sodišče je 52-letnika iz okolice Sežane zaradi spolne zlorabe treh otrok obsodilo na 25 let zaporne kazni. Obtoženi je krivdo priznal, zato je sodnica razsodbo razglasila takoj po predobravnavnem naroku, ki je bil sicer zaprt za javnost. Moški je bil v priporu od maja lani, ko so preiskovalci v mednarodni akciji razbili mrežo razpečevalcev posnetkov spolno zlorabljenih otrok.

Podrobnosti dejanj iz včerajšnje sodbe 52-letnemu Krašovcu so pretresle tudi novinarje, ki so spremljali razglasitev. Moški je namreč večkrat spolno zlorabil svoji pastorki in svojo hčer. To je vključevalo tako gole fotografije kot tudi najbolj zavržna dejanja, vse pa se je dogajalo, ko njune mame ni bilo doma.

Posnetke s pornografsko vsebino je izmenjeval na pedofilskih spletnih straneh. Pastorki je več let s skrito kamero snemal v kopalnici, kjer je posnel tudi pastorkini italijanski prijateljici.

Sodnica mu je najdaljšo, 9-letno zaporno kazen, izrekla zaradi spolnega napada na pastorko, mlajšo od 15 let. Skupaj mu je prisodila 25 let zaporne kazni. Kraševec je bil zaradi podobnih dejanj obsojen že leta 2010 in je tudi prestal zaporno kazen, ki se je zaradi časovne oddaljenosti izbrisala iz kazenske evidence.

spolna zloraba sodišče Koper pedofilija zapor

