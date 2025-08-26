Svetli način
Moško truplo v Dravi, policisti preiskujejo okoliščine

Maribor , 26. 08. 2025

A.K.
V reki Dravi so našli moško truplo. Policisti še opravljajo ogled in zbirajo obvestila o okoliščinah. Po do sedaj zbranih obvestilih je tuja krivda izključena.

Mariborski operativno komunikacijski center je bil danes nekaj minut pred 18.30 uro, obveščen o najdbi moškega trupla v reki Dravi. Policisti na kraju še opravljajo ogled in zbirajo obvestila o okoliščinah dogodka. Po do sedaj zbranih obvestilih je tuja krivda izključena oz. smrt ni posledica kaznivega dejanja.

