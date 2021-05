Več prometnih nesreč: z mopedom v kapelico, v Domžalah trčenje treh vozil

V bližini naselja Gorjansko (v občini Komen) je ob 16.33 voznik motornega kolesa zapeljal z vozišča in trčil v drevo. Gasilci in reševalci so poškodovancu nudili prvo pomoč, prepeljali so ga tudi na nadaljnje zdravljenje.

Pri padcu z motorjem se je poškodoval tudi motorist v naselju Mali Kamen. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, ki so ga nato prepeljali v UC Brežice.

Moški se je pri padcu z motorjem poškodoval tudi ob 12.17 na cesti proti Črnivcu pri odcepu za Sovinjo Peč (občina Kamnik). Reševalci nujne medicinske pomoči Kamnik so poškodovanca na kraju oskrbeli in nato prepeljali na nadaljnjo zdravljenje v UKC Ljubljana.

Na avtocesti pri Medvedjeku v občini Trebnje je osebno vozilo trčilo v sredinsko odbojno ograjo, pri čemer so bile poškodovane tri osebe, ki so jih reševalci oskrbeli na kraju in nato prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Zdravstveni dom Trebnje.

V Šempetru pri Gorici pa se je ob 10.14 v križišču pri padcu z električnim kolesom poškodoval kolesar. Kraj so zavarovali gasilci in nudili pomoč policistom in reševalcem, ki so poškodovanca oskrbeli na kraju nesreče.

Nesreča se je zgodila tudi v naselju Ponova vas (občina Grosuplje), kjer je ob 13. uri občan z mopedom trčil v kapelico. Gasilci PGD Ponova vas in Št. Jurij so nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana, ki so poškodovanca oskrbeli na kraju.