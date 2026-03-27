Motorist prejel kar 3340 evrov kazni

Policisti so v četrtek zvečer v Tribanu zasegli vozilo 45-letnemu vozniku motornega kolesa, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je sporočila predstavnica koprske policijske uprave.

To pa še zdaleč ni bil edini prekršek. Našteli so jih toliko, da se je nabralo za kar 3340 evrov globe. Hitri test za droge je bil pozitiven na kanabis in kokain, strokovni pregled je odklonil. Poleg tega je vozil neregistrirano vozilo, ki ni bilo brezhibno in ni imelo opravljenega tehničnega pregleda. Vozil je po kolesarski stezi, smernikov ni uporabljal, na znake policistov pa ni ustavil.