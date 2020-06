Motorist izgubil nadzor nad vozilom, umrl na kraju nesreče

Na območju Žirov se je okoli 12.25 ure zgodila prometna nesreča. Trčili sta osebno in motorno vozilo. Motorist je v ovinku izgubil nadzor nad motornim kolesom in po drsenju trčil v kombi, ki je vozil nasproti, sporoča PU Kranj.

Gasilci PGD Dobravčeva so kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulatorja in s tehničnim posegom izvlekli motorista izpod vozila in nato predali reševalcem NMP Škofja Loka, ki so na kraju ugotovili, da je motorist podlegel poškodbam, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Motorist je letošnja četrta smrtna žrtev na gorenjskih cestah.