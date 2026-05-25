Črna kronika

Motorist med prehitevanjem trčil v tovornjak in na kraju umrl

Divača, 25. 05. 2026 13.50 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Nesreča z motorjem

Dopoldne se je na stari cesti med Divačo in Senožečami zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je umrl 37-letni motorist iz Avstrije. Kot so sporočili s policije, je prehiteval dva tovornjaka pred seboj.

Nesreča se je zgodila nekaj minut pred 10. uro, ko je 55-letni voznik tovornega vozila iz Sežane vozil od Divače proti Senožečam in pri deponiji začel zavijati levo. Za njim se je ustavil 41-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom iz Postojne.

Ko je prvi tovornjak že zavijal, se je drugi tovornjak zaustavil, motorist, ki je bil za njima, pa ju je začel prehitevati. 37-letni motorist iz Avstrije je z motorjem trčil v levi zadnji del tovornega vozila, ki je zavijalo, zatem pa ga je odbilo v levo, kjer je padel po vozišču in obležal, so sporočili s Policijske uprave Koper.

"Voznik motornega kolesa se je pri trčenju huje poškodoval, ob 11.47 je zdravnik zanj potrdil smrt. Odrejena je bila sanitarna obdukcija," so še zapisali na PU Koper.

Letos je to prva smrtna žrtev na cestah Policijske uprave Koper. Lani so na naših cestah umrli trije motoristi, predlani pa dva. Vse motoriste opozarjamo na previdno vožnjo in na predvidevanje dogajanja okoli sebe, obenem pa vse ostale udeležence v cestnem prometu opominjamo, naj bodo pozorni na motoriste, pa tudi na kolesarje in pešce, ki so ranljivejši udeleženci v cestnem prometu, opozarjajo koprski policisti.

nesreča motorist cesta Divača Policijska uprava Koper

