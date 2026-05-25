Motorist med prehitevanjem trčil v tovornjak in na kraju umrl

Nesreča se je zgodila nekaj minut pred 10. uro, ko je 55-letni voznik tovornega vozila iz Sežane vozil od Divače proti Senožečam in pri deponiji začel zavijati levo. Za njim se je ustavil 41-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom iz Postojne.

Ko je prvi tovornjak že zavijal, se je drugi tovornjak zaustavil, motorist, ki je bil za njima, pa ju je začel prehitevati. 37-letni motorist iz Avstrije je z motorjem trčil v levi zadnji del tovornega vozila, ki je zavijalo, zatem pa ga je odbilo v levo, kjer je padel po vozišču in obležal, so sporočili s Policijske uprave Koper.

"Voznik motornega kolesa se je pri trčenju huje poškodoval, ob 11.47 je zdravnik zanj potrdil smrt. Odrejena je bila sanitarna obdukcija," so še zapisali na PU Koper.