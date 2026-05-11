Motorist na avtocesti 233 km/h, ujel ga je radar

Policisti so med nadzorom hitrosti na gorenjski avtocesti ujeli motorista, ki je vozil s hitrostjo 233 km/h. Za prekršek je predpisana kazen 1200 evrov globe in devet kazenskih točk.
Prehitrega motorista s slovensko registrsko tablico so ujeli na odseku Lipce–Radovljica, kjer je hitrost omejena na 110 km/h. Voznik je tako najvišjo dovoljeno hitrost prekoračil za 123 km/h.
Policisti zoper moškega vodijo prekrškovni postopek.
