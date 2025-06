Motorist na gorenjski avtocesti s hitrostjo 212 km/h

Gorenjski policisti so v dveurnem nedeljskem poostrenem nadzoru, med 13. in 14. uro ter 15. in 16. uro, nad spoštovanjem omejitve hitrosti na gorenjski avtocesti, odseku Radovljica-Lipce, zaznali 12 kršitev. Zaskrbljujoče je dejstvo, da je bilo zaznanih pet kršitev t. i. najhujših, saj so na tem območju, kjer je omejitev hitrosti 110 km/h, vozniki vozili več kot 60 km/h nad najvišjo dovoljeno hitrostjo.