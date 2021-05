Motorist padel v obcestno grapo in podlegel poškodbam

Nesreča se je zgodila ob 16.30, ko je 52-letni moški vozil moped po lokalni cesti Blanca–Krajna Brda–Čanje in izven naselja Krajna Brda zapeljal s ceste.

Gasilci PGD Sevnica so odklopili akumulator, ponesrečeno osebo in motorno kolo zvlekli na cestišče ter nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica in Policiji. Udeleženec se je tako hudo telesno poškodoval, da je umrl na kraju prometne nesreče.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 114 prometnih nesreč, od tega dve prometni nesreči s smrtnim izidom, 15 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, dve pa s hudimi.