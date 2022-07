Motorist padel zaradi žuželke, v njegov motor trčil še drug motorist

Iz Policijske uprave (PU) Koper so danes sporočili, da je v petek ob 18.24 na cesti Planina–Liplje padel 55-letni motorist. Policisti so ugotovili, da mu je med vožnjo v čelado priletela žuželka, zato je izgubil oblast nad motornim kolesom in padel.

Njegovo motorno kolo je pri padcu zdrsnilo na nasprotno vozišče, po katerem je takrat pravilno nasproti pripeljal 59-letni motorist, ki je zaradi trka v motorno kolo prav tako padel po cestišču, so pojasnili.

Povzročitelj se je v prometni nesreči hudo telesno poškodoval, udeleženi 59-letnik pa je utrpel lažje telesne poškodbe.

55-letnika bo žuželka tudi drago stala, saj mu bodo policisti kot povzročitelju nesreče izdali plačilni nalog.