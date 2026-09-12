Motorist po trčenju odletel v vozilo za voznico, oba huje poškodovana

Danes okoli 16.30 se je na cesti med Blagovico in Lukovico pri uvozu na avtocesto zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in motorist, so sporočili s PU Ljubljana.

Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznica pri zavijanju levo odvzela prednost motoristu, ki je pripeljal nasproti, so še dodali na Policiji. "Motorista je po trčenju odbilo še v vozilo, ki je vozilo za voznico. Pri tem sta se tako motorist kot voznica huje telesno poškodovala, potnica v vozilu pa lažje," so zapisali.