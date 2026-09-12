Motorist po trčenju odletel v vozilo za voznico, oba huje poškodovana

Danes okoli 16.30 se je na cesti med Blagovico in Lukovico pri uvozu na avtocesto zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in motorist, so sporočili s PU Ljubljana.
Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznica pri zavijanju levo odvzela prednost motoristu, ki je pripeljal nasproti, so še dodali na Policiji. "Motorista je po trčenju odbilo še v vozilo, ki je vozilo za voznico. Pri tem sta se tako motorist kot voznica huje telesno poškodovala, potnica v vozilu pa lažje," so zapisali.
Z reševalnim vozilom so jih odpeljali v UKC Ljubljana. Življenje motorista bi lahko bilo ogroženo, so dodali s policijske uprave.
Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.