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Črna kronika

Motorist po trčenju odletel v vozilo za voznico, oba huje poškodovana

Blagovica, 12. 09. 2026 21.41 pred 8 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Prometna nesreča med Blagovico in Lukovico

V prometni nesreči na cesti med Blagovico in Lukovico pri uvozu na avtocesto sta bila poškodovana voznica osebnega vozila in motorist, katerega življenje je po navedbah Policije lahko ogroženo. Voznica je pri zavijanju levo odvzela prednost motoristu, po trčenju pa ga je odbilo še v vozilo, ki je vozilo za njo. Tri udeležence so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana.

Danes okoli 16.30 se je na cesti med Blagovico in Lukovico pri uvozu na avtocesto zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in motorist, so sporočili s PU Ljubljana.

Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznica pri zavijanju levo odvzela prednost motoristu, ki je pripeljal nasproti, so še dodali na Policiji. "Motorista je po trčenju odbilo še v vozilo, ki je vozilo za voznico. Pri tem sta se tako motorist kot voznica huje telesno poškodovala, potnica v vozilu pa lažje," so zapisali.

Prometna nesreča med Blagovico in Lukovico
Prometna nesreča med Blagovico in Lukovico
FOTO: Bralec

Z reševalnim vozilom so jih odpeljali v UKC Ljubljana. Življenje motorista bi lahko bilo ogroženo, so dodali s policijske uprave.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

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