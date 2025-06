Motorist preko neutrjene bankine v cestni jarek, trčil v drevo in umrl

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da so bili v soboto malo pred polnočjo obveščeni, da na povezovalni cesti Dragonja–Sečovlje v obcestnem jarku ležita motor in neodziven motorist. Na kraj so nemudoma napotili reševalce, ki so voznika poskušali reanimirati, vendar je lahko zdravnik zgolj potrdil njegovo smrt.

Ogled kraja je pokazal, da je 41-letni voznik motornega kolesa, doma z območja občine Piran, peljal od Sečovelj proti Dragonji. Ko je pripeljal do konca ravnice, kjer poteka vozišče v blagi levi ovinek, je z motorjem zapeljal naravnost preko neutrjene bankine v cestni jarek, trčil v drevo ter obležal v jarku.

Odredili so tudi sanitarno obdukcijo.