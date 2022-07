Motorist skozi naselje divjal s 120 kilometri na uro

Celjski policisti so včeraj ob nadzoru prometa v Pristavi pri Mestinju ustavili motorista, ki je skozi naselje, kjer je hitrost omejena na 50 kilometrov na uro, vozil 120 kilometrov na uro. Vozniku motorja so odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljevanje vožnje.

Ker je motorist hitrost prekoračil za več kot enkrat, so celjski policisti zoper kršitelja na sodišče podali obdolžilni predlog. Predpisana sankcija za naveden prekršek je globa v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk, so sporočili s PU Celje. icon-expand Motorist je skozi naselje divjal s 120 kilometri na uro (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock Voznika motornega vozila so policisti ustavili v okviru krajšega namenskega nadzora prometa s poudarkom s poudarkom na vožnji motoristov, mopedistov in kolesarjev, prekoračitvah hitrosti, telefoniranja med vožnjo ter neupoštevanja rdeče luči na semaforjih. Policisti so v treh urah nadzora ugotovili 106 kršitev cestnoprometnih predpisov, med katerimi je bila prekoračitev hitrosti motorista za 70 kilometrov na uro najhujša. Poleg motorista je dovoljeno hitrost vožnje prekoračilo še 34 voznikov osebnih vozil, 25 voznikov je pri vožnji uporabljalo telefon, pet jih je v križišče zapeljalo čez rdečo luč, 11 jih ni uporabljalo varnostnega pasa. Dvakrat sta prometne predpise kršila kolesarja. PREBERI ŠE Od januarja do junija 22.300 kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu Policisti so poudarili, da se moramo vsi udeleženci prometa zavedati, da s svojim neodgovornim ravnanjem ne ogrožamo le svojega lastnega življenja ampak tudi življenja vseh ostalih udeležencev cestnega prometa.