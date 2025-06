Motorist trčil v drevo in mrtev obležal v jarku

Kot so sporočili policisti Policijske uprave (PU) Koper, so v soboto ob 23.39 prejeli obvestilo, da je na povezovalni cesti Dragonja–Sečovlje v jarku ob cesti motor in ob njem neodziven motorist. Na kraj so takoj prišli reševalci, ki so voznika poskušali oživljati, vendar je zdravnik potrdil njegovo smrt.