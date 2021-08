40-letni motorist trčil v drevo in umrl

Malo po 15. uri so bili mariborski policisti obveščeni, da je na lokalni cesti Podlehnik–Zakl padel voznik mopeda in se huje poškodoval. Policisti so ga na kraju prometne nesreče oživljali do prihoda reševalcev, ki so z oživljanjem nadaljevali, vendar je 40-letni mopedist na kraju nesreče umrl.

"Po dosedanjih ugotovitvah je mopedist v blagem levem ovinku zapeljal desno z vozišča in približno meter od roba trčil v drevo. Mopedist je uporabljal nehomologirano zaščitno čelado," so sporočili s PU Maribor.

Policisti bodo pristojnemu tožilstvu podali poročilo.

Zaradi ogleda kraja prometne nesreče je bila lokalna cesta zaprta za ves promet do 17.40.

V letošnjem letu je na cestah na območju PU Maribor v 14 prometnih nesrečah umrlo 14 ljudi, v primerljivem obdobju lani pa je v 10 prometnih nesrečah umrlo 11 ljudi.