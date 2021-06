Motorist trčil v robnik in v vozilo pred semaforjem

Včeraj okoli 21.30 je bila policija obveščena o prometni nesreči v križišču Dunajske in Štajerske ceste v Ljubljani. Ugotovili so, da je voznik motorja vozil po Štajerski cesti iz smeri Trzina proti Dunajski cesti in zavijal desno na Dunajsko cesto. Zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo je z motorjem trčil v robnik, zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v vozilo, ki je stalo pred semaforjem. Motorist se je v nesreči huje poškodoval in je v smrtni nevarnosti.