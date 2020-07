Motorist trčil v vozilo in obležal, motor pristal na vrtu lokala

Na kraju nesreče so posredovali gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje ter nudili prvo pomoč poškodovanemu motoristu. Ta je po prvih podatkih utrpel hujše poškodbe, prepeljali pa so ga na zdravljenje v UKC Ljubljana.

Vzrok nesreče še ni znan, prav tako tudi ne njene okoliščine.