Motorist umrl v prometni nesreči

Danes, ob 12.46, so bili policisti PU Maribor obveščeni o prometni nesreči med osebnim avtomobilom in motorjem na Tržaški cesti v Mariboru v križišču pri trgovini Merkur. Motorist je v nesreči umrl.

Cesta je iz smeri Maribora proti Hočam zaprta. Obvoz je urejen preko Razvanja.

Posredovali so tudi gasilci Gasilske brigade Maribor. Pomagali so reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe, odklopili akumulator na osebnem vozilu, posuli iztekle tekočine z vpojnim sredstvom in zavarovali kraj nesreče, poroča Uprava za zaščito in reševanje RS.

Policisti še opravljajo ogled kraja. Ko bodo raziskali vzroke in okoliščine nesreče, bo pomočnik komandirja Postaje prometne policije Maribor, Janko Zrnko, za medije podal izjavo, so sporočili s PU Maribor.