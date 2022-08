Motorist v neosvetljenem predoru na Mangartskem sedlu trčil v steno

V četrtek popoldne se je okoli 18. ure zgodila prometna nesreča na cesti med krajem Strmec in Mangartsko sedlo v občini Bovec, v katere se je huje poškodoval 24-letni belgijski motorist.

24-letni motorist, državljan Belgije, je vozil z Mangartskega sedla proti dolini. Med vožnjo je motorist v drugem neosvetljenem predoru zaradi lomljenja svetlobe zapeljal preblizu desnemu robu vozišča in z desnim delom telesa trčil v betonsko steno predora, padel ter se predvidoma huje poškodoval. Po nesreči so na kraju poleg bovških policistov posredovali tudi gasilci PGD Bovec in reševalci Nujne medicinske pomoči iz Tolmina, ki so poškodovanemu motoristu nudili ustrezno zdravniško pomoč. Kasneje so poškodovanca z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico na Jesenice. O prometni nesreči so policisti s pisnim poročilom obvestili pristojno Državno tožilstvo v Novi Gorici, so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.

V prometni nesreči izven naselja Doblar huje poškodovan 55-letni motorist

Na glavni cesti izven naselja Doblar v občini Kanal ob Soči pa se je zgodila prometna nesreča zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo. V nesreči sta bila udeležena 55-letni voznik motornega kolesa in 43-letni voznik osebnega avtomobila. Motorist je vozil po glavni cesti iz Ročinja proti Čiginju in med vožnjo na omenjeni relaciji izven naselja Doblar v nepreglednem levem blagem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti s prednjim desnim delom motornega kolesa trčil v zadnji levi del osebnega avtomobila. 43-letni voznik se je z zmanjšano hitrostjo in vklopljenim smerokazom za zavijanje levo pravilno peljal na parkirišče tamkajšnje elektrarne.