Motorist v ovinku izgubil oblast nad vozilom, umrl na kraju nesreče

Voznik motornega kolesa iz Ljubljane je med vožnjo iz smeri Divače proti Kozini, pred priključkom na avtocesto v levem dolgem ovinku izgubil oblast nad vozilom in zapeljal desno izven vozišča na kovinsko varnostno ograjo, kjer je z motornim kolesom poletel v zrak in trčil v drog javne razsvetljave. Zaradi hudih telesnih poškodb je umrl na kraju nesreče, so sporočili policisti. Regionalna cesta Kozina - Divača in priključek na avtocesto Divača sta bila zaprta do 21.53 ure. Policisti bodo napisali poročilo na državno tožilstvo.