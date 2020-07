Motorist vozil prehitro, brez vozniškega dovoljenja in z alkoholom v krvi

Ugotovili so, da je vozil v času, ko je v procesu začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, prav tako pa je ogrožal druge s prekoračitvijo hitrosti. V času postopka je imel v organizmu tudi alkohol (0,07 miligrama v litru izdihanega zraka). Policisti so mu zasegli motorno kolo, izrekli globo v višini 3.700 evrov in 26 kazenskih točk. O vožnji v času odvzema vozniškega dovoljenja bo odločalo še okrajno sodišče.

Prejšnji vikend oziroma 4. julija so policisti PP Bovec v sodelovanju s policisti Specializirane enote za nadzor prometa Generalne policijske uprave (SENP) poostrili nadzor cestnega prometa v Zgornjem Posočju. Na ta dan so obravnavali 56-letnega voznika motornega kolesa z območja PU Ljubljana. Ta se ni ustavil na predpisan znak policistov, vendar so ga uspeli ustaviti med Kobaridom in Tolminom, v bližini naselja Kamno.

Kot je zapisal Dean Božnik s PU Nova Gorica, sta na cestah Severne Primorske letos že umrla dva motorista. Lani so bile tragične prometne nesreče motoristov še posebej izstopajoče – na teh cestah so v letu 2019 umrli trije vozniki motornih koles (dva državljana Avstrije in državljan Slovaške) ter sopotnica na motornem kolesu (prav tako državljanka Slovaške).

Policisti zadnja leta zaznavajo več različnih "kategorij" voznikov motornih koles, in sicer skupine oziroma pare motoristov, ki skozi Posočje in Trento preko Vršiča ali Predela (večina korektno) potujejo v smeri Jadrana in nazaj. So pa tudi dnevni obiskovalci Posočja, med katerimi policisti vse prevečkrat zaznavajo neodgovorne in objestne posameznike, ki nekritično prehitevajo in s tem ogrožajo druge udeležence v cestnem prometu. Kot je zapisal Božnik, gre v določenih primerih najbrž tudi za tekmovalnost, ki pa ne sodi na običajne ceste, ampak na motoristične dirkalne steze.

"Ponovno pozivamo motoriste, da so med vožnjo izjemno previdni, strpni, hitrost vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti in dosledno upoštevajo cestnoprometne predpise," so še zapisali na PU Nova Gorica.