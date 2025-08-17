Motorist zapeljal s ceste in trčil v drevo, na kraju umrl

Nesreča se je zgodila včeraj okoli 17. ure. (Fotografija je simbolična)

Na regionalni cesti na relaciji Kozina–Divača se je včeraj okoli 17. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla.

54-letni voznik motornega kolesa, državljan Italije, je vozil iz smeri Kozine proti Divači. Z motornim kolesom je zapeljal preblizu desnega roba, ter nato izven vozišča po brežini, kjer je najprej trčil v drevo, po trčenju pa ga je odbilo v grmičevje. Zaradi hudih poškodb je 54-letni voznik na kraju nesreče umrl, 33-letni sopotnik, prav tako državljan Italije, pa je bil hudo telesno poškodovan, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU).

Sopotniku so na kraju reševalci nujne medicinske pomoči nudili prvo pomoč, nato so ga odpeljali v Splošno bolnišnico (SB) Izola, kjer je ostal na zdravljenju. Policisti Postaje prometne policije Koper okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.