Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Črna kronika

Motorist zapeljal s ceste in trčil v drevo, na kraju umrl

Kozina / Divača, 17. 08. 2025 09.54 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
0

Na regionalni cesti Kozina–Divača se je zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Umrl je 54-letni italijanski voznik motornega kolesa, 33-letni sopotnik je utrpel hude poškodbe. Nesreča se je zgodila, ko je voznik zapeljal preblizu desnega roba, ter nato izven vozišča po brežini, kjer je najprej trčil v drevo, po trčenju pa ga je odbilo v grmičevje.

Nesreča se je zgodila včeraj okoli 17. ure. (Fotografija je simbolična)
Nesreča se je zgodila včeraj okoli 17. ure. (Fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock

Na regionalni cesti na relaciji Kozina–Divača se je včeraj okoli 17. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla.

54-letni voznik motornega kolesa, državljan Italije, je vozil iz smeri Kozine proti Divači. Z motornim kolesom je zapeljal preblizu desnega roba, ter nato izven vozišča po brežini, kjer je najprej trčil v drevo, po trčenju pa ga je odbilo v grmičevje. Zaradi hudih poškodb je 54-letni voznik na kraju nesreče umrl, 33-letni sopotnik, prav tako državljan Italije, pa je bil hudo telesno poškodovan, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU).

Sopotniku so na kraju reševalci nujne medicinske pomoči nudili prvo pomoč, nato so ga odpeljali v Splošno bolnišnico (SB) Izola, kjer je ostal na zdravljenju. Policisti Postaje prometne policije Koper okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.

prometna nesreča Kozina Divača Policija motorist
Naslednji članek

Na Norveškem pridržali mlada Mariborčana, osumljena trgovine z drogo

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089