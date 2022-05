Motoristi, previdno na cesti: med prazniki številne prometne nesreče

Že v petek, okoli 18.30, se je na cesti Vrhnika–Horjul zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen motorist, ki je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se lažje telesno poškodoval, je še sporočil predstavnik ljubljanske policije.

Pozno zvečer, okoli 23.30, pa se je v Nemški vasi zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik mopeda, ki je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v drevo. Pri tem se je lažje telesno poškodoval. "Med vožnjo ni uporabljal varnostne čelade. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola mu je bil odrejen strokovni pregled," je povedal Tomaževic. Policisti tudi zoper njega vodijo prekrškovni postopek.

Dopoldne, okoli 11.30, se je na cesti od Petrine proti Moravi prav tako zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen motorist, ki je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku zapeljal s ceste in trčil v varovalno ograjo. Pri tem sta se voznik lažje, potnica pa huje telesno poškodovala. Z reševalnim vozilom sta bila odpeljana v UKC Ljubljana, njuna življenja pa k sreči prav tako nista ogrožena. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

V soboto okoli 15.30 se je na cesti od Kočevske Reke proti Borovcu zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen motorist, ki je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se huje telesno poškodoval, je povedal predstavnik Policijske uprave (PU) Ljubljana Tomaž Tomaževic . "Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti vodijo prekrškovni postopek," je dodal.

V četrtkovi prometni nesreči pri Škofijah pa je 34-letni voznik motornega kolesa umrl zaradi neprilagojene hitrosti, saj na hitri cesti proti Italiji v levem ovinku ni zmanjšal hitrosti in je izgubil oblast nad vozilom. S sprednjim delom motorja je nato trčil v avtomobil in padel čez varnostno ograjo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Med prazniki je promet običajno veliko gostejši, več je tudi prometnih nesreč, zato bodite previdni, ob tem svari policija. V smeri proti večjim turističnim krajem in Hrvaški ter ob koncu praznikov v nasprotni smeri pričakujemo prometne zastoje, predvsem na začetku in ob koncu praznikov, dodajajo.

Strpno in previdno v prometu!

Glede na to, da se bodo v prihodnjih dneh zvrstile številne prireditve, pa voznike pozivamo, da za volan ne sedejo pod vplivom alkohola, opozarja policija.

V nedeljo, 1. maja 2022, in ponedeljek, 2. maja 2022, bo na podlagi Odredbe o omejitvi prometa na cestah v RS prepovedan promet za tovorna vozila in skupine vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, so opozorili.

"Glede na to, da se bodo v prihodnjih dneh zvrstile številne prireditve, pa voznike pozivamo, da za volan ne sedejo pod vplivom alkohola," še izpostavlja Policija.