Policisti: Voznik nima funkcije avtopilota in se mora zanašati na svoje zmožnosti

Med Nemškim Rovtom in Sorico so policisti v torek opoldan obravnavali padec motoristke, ki je trčila z nasproti vozečim avtomobilom. Poškodovan ni bil nihče. Vremenske razmere so bile slabe, cesta pa je bila zaradi dežja mokra in spolzka, kar so okoliščine, ki predvsem v primeru motoristov zelo zvišujejo tveganje za prometne nesreče in možnost padcev že pri majhnih napakah. Policisti zato udeležbo v prometu v takšnih razmerah, kot so danes, odsvetujejo. Ni vam treba biti premočeni in prezebli, poudarjajo na policiji. Motoristična sezona bo še dolga in bo še čas za užitek.