Motoristu vzel prednost, trčil vanj in ga nekaj metrov potiskal po cesti

V petek, nekaj pred 20. uro, so policisti na Teharjah obravnavali prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval 50-letni voznik motornega kolesa. Vanj je na krožišču trčil 50-letni voznik, ki je vozil iz smeri Celja, proti Štoram in je v krožišču izsilil prednost vozniku motornega kolesa, so sporočili celjski policisti.

"Voznik osebnega vozila je trčil v zadnji del motornega kolesa, pri čemer se je motorno kolo prevrnilo in zagozdilo pod osebno vozilo. Voznik je motorno kolo in motorista več metrov potiskal pred sabo," so še sporočili policisti. Motorist se je v trčenju hudo poškodoval.