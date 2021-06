Mozirski policisti pri 65-letniku našli tri prostore za gojenje konoplje

Mozirski policisti so v sodelovanju s policisti vodniki službenih psov minuli konec tedna na območju Mozirja opravili hišno preiskavo pri 65-letnem občanu in našli prostore za gojenje konoplje. Zasegli so 120 sadik in več kot sto nabojev različnih kalibrov.

icon-expand FOTO: Pu Celje icon-chevron-left icon-chevron-right V kletnih prostorih stanovanjske hiše so policisti našli tri prirejene prostore za gojenje prepovedane droge konoplje. Konopljo je 65-letnik gojil v vseh treh prostorih, policisti pa so mu zasegli 120 sadik različnih velikosti. Prav tako so mu pri hišni preiskavi zasegli več kot sto nabojev različnih kalibrov. 65-letnika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, prepovedanimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Zaradi posesti streliva pa bodo policisti izdali odločbo o prekršku po Zakonu o orožju. icon-expand