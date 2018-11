Mravlja grožnje prejemal že pred štirimi leti, policija dogodek preiskuje

Županu Naklega so pred lokal nastavili poginule živali. Škatlo, v kateri so bile utopljene mačke, je v petek zjutraj našel njegov sin.

Mravlja je prepričan, da gre za neko obliko grožnje. "To sporočilo pomeni, kot bi rekli po domače, da me bodo utopili kot mačko in odrli kot opico," je dejal za 24ur.com.

Storilec je vedel, kako se gibati po posestvu

Poginule živali – dva utopljena mačja mladiča in odrasla mačka – niso njegove, prav tako mu niso znane. "Lokal je precej na samem, tudi najbližji sosedje nimajo živali," pravi župan Nakla, ki se poteguje za vnovični mandat. Po njegovem tudi to, da je nekdo očitno živali ubil nekje drugje in jih nato načrtno namestil pred njihov lokal, kaže na to, da mu na tak način želijo groziti.

Pretresljiv prizor jih je zjutraj pričakal na mestu, ki ni pod nadzorom kamer. Po mnenju Mravlje je storilec tako dobro vedel, kako se gibati na območju in v okolici lokala.

Malce stran od škatle pa so našli še fotografijo. Fotomontaža prikazuje odrto opico, ki visi na vratih skladiščnega prostora ob lokalu. Po besedah Mravlje je morala biti fotografija posneta že pred nekaj časa. Na njej je namreč vidna še stara zaščitna mreža, ki so jo pred približno pol leta zamenjali. Fotografija je bila prav tako posneta na ponedeljek. Okenska polkna so na fotografiji zaprta, kar nakazuje na to, da je bil lokal zaprt in to je ob ponedeljkih.